В детской областной больнице Твери определили день для приема грудничков

22 Май 2020 2020-05-22T14:30:05+03:00

В ДОКБ по четвергам организован прием детей первого года жизни Фото: Мария ЛЕНЦ

Прием у узких специалистов ведется по предварительной записи

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Каждый четверг, начиная с 21 мая, в детской областной клинической больнице Твери будет организован прием детей первого года жизни. Об этом сообщил областной Минздрав.

Раз в неделю грудничков будут осматривать специалисты: педиатр, гематолог, нефролог, гинеколог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, офтальмолог, невролог, ортопед-травматолог, хирург, оториноларинголог, уролог, эндокринолог, сурдолог, логопед, психиатр, специалисты кабинетов УЗИ, функциональной диагностики, ФГДС, лаборатории.

Прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через электронную регистратуру (кроме кабинета катамнеза), в регистратуре поликлиники по месту жительства или по телефону регистратуры поликлиники ДОКБ по тел.: 8 (4822) 500-500.

При себе необходимо иметь направление из поликлиники по месту жительства, историю развития ребенка (форма 112/у) или выписку из нее, средства индивидуальной защиты – медицинскую маску.

На входе все посетители проходят обязательную термометрию в целях профилактики распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU