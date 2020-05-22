2020-05-22T14:20:02+03:00
Происшествия

В Тверской области будут судить мужчину-виновника смертельного ДТП

Он был пьян и ехал с превышением скорости
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области будут судить водителя-виновника смертельного ДТП Фото: архив "КП"В Тверской области будут судить водителя-виновника смертельного ДТП Фото: архив "КП"
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Авария произошла ночью 1 января 2020 года. Обвиняемый, управляя автомобилем марки "Опель Фронтера" и двигаясь со скоростью более 99 км/ч в состоянии алкогольного опьянения, на 12 километре автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна выехал на полосу встречного движения для обгона попутного автомобиля и врезался во встречную "Ауди А4".

Водитель встречной машины ехал со скоростью не менее 121 км/ч.

В результате ДТП водитель "Ауди" получил травмы и скончался в больнице. Также пострадали пассажиры обоих автомобилей.

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении водителя "Опеля". Уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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