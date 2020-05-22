Жителей Твери приглашают на онлайн-просмотры спектаклей театров кукол со всей страны

22 Май 2020 2020-05-22T14:40:45+03:00

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Культурные мероприятия продолжаются в онлайн - формате. Интересную программу предлагает и Тверской театр кукол, который в ближайшие дни представит зрителям спектакли других театров страны в рамках проекта #ВесенняяКарусельОнлайн.

Теперь у жителей тверского региона есть возможность посетить театры кукол Орла, Белгорода, Калуги, Курска, Тулы и ещё ряда городов России, не выходя из дома.

22 мая в 18.00 - спектакль «Лягушка-путешественница» Брянского театр кукол. 23 мая - в 12.00 этот же театр покажет «Сказку о Попе и работнике его Балде».

23 мая в 18.00 - «Катьки день» Орловского театра кукол. 24 мая в 12.00 - спектакль «Дюймовочка» этого же театра.

24 мая в 18.00 состоится видеотрансляция спектакля «Кошкин дом» от Калужского театра кукол.

25 мая в 18.00 Белгородский театр кукол покажет «Сказку о глупом мышонке», 26 мая в 12.00 Донецкий театр кукол – «Дорога в Вифлеем», а в 18.00 Курский театр кукол – спектакль «Елена Премудрая».

27 мая в 18.00 Театр кукол Республики Марий Эл представит постановку «Про Ушастика».

28 мая в 12.00 и 18.00 состоятся показы в режиме онлайн спектаклей Курского и Владимирского театров кукол.

29 мая в 18.00 маленьких жителей Тверской области ждёт встреча с Петрушкой и артистами Тульского театра кукол.

30 мая в 12.00 Калужский театр кукол представит «Подарок колдуньи Аккебы», а в 18.00 Чувашский государственный театр кукол - спектакль «Голубка».

Завершится май спектаклями от Татарского и Калужского театров кукол.

Видеотрансляции мероприятий Тверского театра кукол можно посмотреть в группе Вконтакте https://vk.com/teatrkukoltver.

ИСТОЧНИК KP.RU