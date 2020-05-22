Житель Тверской области угнал иномарку и попал в ДТП
В полицию за помощью обратился 26-летний житель Лихославля. Мужчина сообщил, что со двора дома у него угнали автомобиль марки "Фольксваген".
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что ночью неизвестный, взломал замок водительской двери, повредил замок зажигания и уехал на автомобиле. Однако, не справившись с управлением, попал в ДТП, бросил разбитую машину и скрылся.
Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 19-летний местный житель. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Похищенный автомобиль возвращён законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU