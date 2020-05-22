Житель Тверской области угнал иномарку и попал в ДТП

22 Май 2020 2020-05-22T13:57:01+03:00

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В полицию за помощью обратился 26-летний житель Лихославля. Мужчина сообщил, что со двора дома у него угнали автомобиль марки "Фольксваген".

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что ночью неизвестный, взломал замок водительской двери, повредил замок зажигания и уехал на автомобиле. Однако, не справившись с управлением, попал в ДТП, бросил разбитую машину и скрылся.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 19-летний местный житель. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенный автомобиль возвращён законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU