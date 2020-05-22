2020-05-22T11:54:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 52 000 человек проверили на коронавирус в Тверской области

За сутки тесты сдали 1975 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тесты на коронавирус за сутки сдали 1975 человек Фото: ПТОТесты на коронавирус за сутки сдали 1975 человек Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба на 22 мая, за сутки тесты на коронавирус сдали 1975 человек. Всего с начала пандемии обследовано - 52 402.

Результаты подтверждают на уровне региона, а проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

По оперативным данным за минувшие сутки в Тверской области выздоровели 23 пациента. Всего от коронавируса лечатся - 472, они остаются под наблюдением врачей. На настоящее время в регионе подтверждено 1242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 756 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники школы-интерната в Кимрах Тверской области заразили коронавирусом 14 детей
Более 52 000 человек проверили на коронавирус в Тверской области
С банковского счета жителя Тверской области приятель украл 5000 рублей
В Тверской области пешеход погиб под колесами грузовика
472 пациента в Тверской области продолжают оставаться под наблюдением врачей из-за коронавируса
Прокуратура помогла мужчине досрочно выйти на пенсию в Тверской области
За сбыт наркотиков житель Твери отправится в колонию строгого режима
Минувшей ночью в Твери сожгли две иномарки
Синоптики обещают прохладные выходные в Тверской области
Дезинфекцию объектов здравоохранения проводят спасатели в Тверской области
Игорь Руденя сообщил, продлят ли действие абонементов на проезд в Твери
Женщина и 14-летний ребенок пострадали в ДТП в Тверской области
В Твери из-за коронавируса запретили парковаться на нескольких улицах
В Твери создают еще один инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
В Тверской области больше половины сева приходится на шесть районов