Более 52 000 человек проверили на коронавирус в Тверской области

22 Май 2020 2020-05-22T11:54:03+03:00

Тесты на коронавирус за сутки сдали 1975 человек Фото: ПТО

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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба на 22 мая, за сутки тесты на коронавирус сдали 1975 человек. Всего с начала пандемии обследовано - 52 402.

Результаты подтверждают на уровне региона, а проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

По оперативным данным за минувшие сутки в Тверской области выздоровели 23 пациента. Всего от коронавируса лечатся - 472, они остаются под наблюдением врачей. На настоящее время в регионе подтверждено 1242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 756 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU