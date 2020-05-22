2020-05-22T11:22:15+03:00
Происшествия

С банковского счета жителя Тверской области приятель украл 5000 рублей

Расследуется уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Фигурант задержан, возбуждено уголовное делоФигурант задержан, возбуждено уголовное делоФото: Валерий РОМАНОВ
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В полицию с заявлением о краже денег обратился 34-летний житель поселка Металлистов Калининского района. Мужчина рассказал, что с его банковской карты было списано 5 000 рублей.

Выяснилось, что накануне происшествия к заявителю в гости приезжал приятель. После того, как знакомый уехал, потерпевший обнаружил пропажу денег.

Подозреваемый - 24-летний житель Конаково - был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном и рассказал, что когда хозяин дома вышел из комнаты, воспользовался его телефоном и похитил деньги.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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