С банковского счета жителя Тверской области приятель украл 5000 рублей

22 Май 2020 2020-05-22T11:22:15+03:00

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В полицию с заявлением о краже денег обратился 34-летний житель поселка Металлистов Калининского района. Мужчина рассказал, что с его банковской карты было списано 5 000 рублей.

Выяснилось, что накануне происшествия к заявителю в гости приезжал приятель. После того, как знакомый уехал, потерпевший обнаружил пропажу денег.

Подозреваемый - 24-летний житель Конаково - был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном и рассказал, что когда хозяин дома вышел из комнаты, воспользовался его телефоном и похитил деньги.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU