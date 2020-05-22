С банковского счета жителя Тверской области приятель украл 5000 рублей
В полицию с заявлением о краже денег обратился 34-летний житель поселка Металлистов Калининского района. Мужчина рассказал, что с его банковской карты было списано 5 000 рублей.
Выяснилось, что накануне происшествия к заявителю в гости приезжал приятель. После того, как знакомый уехал, потерпевший обнаружил пропажу денег.
Подозреваемый - 24-летний житель Конаково - был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном и рассказал, что когда хозяин дома вышел из комнаты, воспользовался его телефоном и похитил деньги.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU