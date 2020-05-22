2020-05-22T10:53:28+03:00
Происшествия

В Тверской области пешеход погиб под колесами грузовика

ДТП произошло на трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВА
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Ночью на трассе сбили пешеходаНочью на трассе сбили пешеходаФото: Василий ХОДАРЕВ
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Авария произошла в ночь на 22 мая на 303-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель большегруза "Рено" ехал в сторону Санкт-Петербурга и поздно заметил пешехода, стоящего на проезжей части.

По предварительной информации, 50-летний мужчина-пешеход был пьян. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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