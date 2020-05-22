В Тверской области пешеход погиб под колесами грузовика

22 Май 2020 2020-05-22T10:53:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в ночь на 22 мая на 303-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель большегруза "Рено" ехал в сторону Санкт-Петербурга и поздно заметил пешехода, стоящего на проезжей части.

По предварительной информации, 50-летний мужчина-пешеход был пьян. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU