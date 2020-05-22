Прокуратура помогла мужчине досрочно выйти на пенсию в Тверской области

22 Май 2020 2020-05-22T10:35:35+03:00

Права о досрочном выходе на пенсию пришлось добиваться через суд Фото: архив "КП"

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В прокуратуру Западнодвинского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что нарушаются его пенсионные права.

Установлено, что пенсионный фонд отказался включить в стаж работы периоды трудоустройства заявителя в МУП "Западнодвинская центральная районная больница", а также учебу на курсах с отрывом от производства, дающие право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Чтобы добиться соблюдения законных прав мужчины, прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Торопецком районе включить указанные периоды в стаж.

Иск суд удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU