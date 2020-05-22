472 пациента в Тверской области продолжают оставаться под наблюдением врачей из-за коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T11:41:22+03:00

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В Тверской области выявлено 39 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных к утру 22 мая увеличилось до 1242 человек. За минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 23 человека. Всего с заболеванием справились - 756.

472 пациента (+13 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 14 человек (+3 за минувшие сутки). Все они имели хронические заболевания.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 425 случаев, далее идут Кимры - 335 и Конаковский район - 147.

По стране зафиксировано 8894 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU