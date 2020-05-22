2020-05-22T10:03:12+03:00
Происшествия

За сбыт наркотиков житель Твери отправится в колонию строгого режима

Судом ему назначено семь лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери осужден за сбыт наркотиковЖитель Твери осужден за сбыт наркотиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Перед судом предстал 23-летний житель Твери. Молодой человек осужден за сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Запрещенные вещества он прятал в "закладки" на улицах областного центра. Преступную деятельность осужденного пресекли правооранители в январе 2020 года.

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 18 граммов наркотического средства, а также 29,44 граммов психотропного вещества.

Суд признал подсудимого виновным ч.3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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