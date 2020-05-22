2020-05-22T09:53:25+03:00
Происшествия

Минувшей ночью в Твери сожгли две иномарки

ЧП произошли в разных районах города
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери сожгли две иномарки Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Твери сожгли две иномарки Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В ночь на 22 мая в Твери сгорели две иномарки. О случившемся сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Сообщение о возгорании автомобиля "Ауди А6" на улице Зинаиды Коноплянниковой поступило в 2:38 ночи. На место выехала ПСЧ-3.

В результате пожара огнем уничтожен салон, поврежден моторный отсек.

О возгорании автомобиля "Форд Фокус" на Волоколамском шоссе спасателям сообщили в 2:22 ночи. На место ЧП выехали ПСЧ-2 и ПСЧ-1.

В результате пожара огнем повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля. Также пострадали стоящие рядом автомобили "ВАЗ 21041" и "Фольксваген Пассат".

Предположительная причина пожара в обоих случаях - поджог. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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