Минувшей ночью в Твери сожгли две иномарки
В ночь на 22 мая в Твери сгорели две иномарки. О случившемся сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.
Сообщение о возгорании автомобиля "Ауди А6" на улице Зинаиды Коноплянниковой поступило в 2:38 ночи. На место выехала ПСЧ-3.
В результате пожара огнем уничтожен салон, поврежден моторный отсек.
О возгорании автомобиля "Форд Фокус" на Волоколамском шоссе спасателям сообщили в 2:22 ночи. На место ЧП выехали ПСЧ-2 и ПСЧ-1.
В результате пожара огнем повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля. Также пострадали стоящие рядом автомобили "ВАЗ 21041" и "Фольксваген Пассат".
Предположительная причина пожара в обоих случаях - поджог. Ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU