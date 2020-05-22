2020-05-22T09:10:30+03:00
Общество

Синоптики обещают прохладные выходные в Тверской области

МЧС предупреждает о непогоде
Ольга ТРОФИМОВА
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Выходные будут прохладными Фото: администрация ТвериВыходные будут прохладными Фото: администрация Твери
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что в ночью и утром 22-24 мая в отдельных районах Верхневолжья сохранятся заморозки -2…0 градусов.

Днем разогреет до +14...+15 градусов. Не исключены локальные дожди. В ночь на воскресенье ветер переменится, и ночные температуры начнут расти.

Спасатели напоминают автовладельцам, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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