Синоптики обещают прохладные выходные в Тверской области
МЧС предупреждает о непогоде
Выходные будут прохладными Фото: администрация Твери
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что в ночью и утром 22-24 мая в отдельных районах Верхневолжья сохранятся заморозки -2…0 градусов.
Днем разогреет до +14...+15 градусов. Не исключены локальные дожди. В ночь на воскресенье ветер переменится, и ночные температуры начнут расти.
Спасатели напоминают автовладельцам, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU