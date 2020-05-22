Дезинфекцию объектов здравоохранения проводят спасатели в Тверской области
21 мая сотрудники специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области провели дезинфекцию объектов здравоохранения и прилегающие к ним территории.
Спецраствором спасатели обработали медицинские корпуса, служебные помещения, входные группы, лифты и лестничные марши, места общего пользования, подъезды для спецтранспорта, поручни и перила.
Дезинфекция прилегающей территории ведется с помощью мобильного комплекса. Все используемые средства соответствуют требованиям Роспотребнадзора, безопасны для людей и животных.
- По завершению работы проведена дезинфекция задействованной техники, оборудования и боевой одежды личного состава, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU