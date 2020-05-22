2020-05-22T09:00:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекцию объектов здравоохранения проводят спасатели в Тверской области

Спецраствором также обрабатывают прилегающие территории
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели проводят дезинфекцию медучреждений Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели проводят дезинфекцию медучреждений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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21 мая сотрудники специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области провели дезинфекцию объектов здравоохранения и прилегающие к ним территории.

Спецраствором спасатели обработали медицинские корпуса, служебные помещения, входные группы, лифты и лестничные марши, места общего пользования, подъезды для спецтранспорта, поручни и перила.

Дезинфекция прилегающей территории ведется с помощью мобильного комплекса. Все используемые средства соответствуют требованиям Роспотребнадзора, безопасны для людей и животных.

- По завершению работы проведена дезинфекция задействованной техники, оборудования и боевой одежды личного состава, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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