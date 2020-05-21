Игорь Руденя сообщил, продлят ли действие абонементов на проезд в Твери
21 мая губернатор Игорь Руденя вновь выступил в прямом телеэфире, посвященном ситуации с коронавирусом в Тверской области
Губернатор откликнулся на просьбы пожилых жителей областной столицы о продлении действия абонементов и проездных карт с неизрасходованными средствами из-за нахождения на самоизоляции с мая на июнь.
- Мы обязательно продлим действие всех абонементов и проездных карт и на май, и, если надо, на июнь, - сказал Игорь Руденя
Также губернатор сообщил о том, что будет продлена акция по бесплатной передаче продуктовых наборов для пенсионеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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