Женщина и 14-летний ребенок пострадали в ДТП в Тверской области

21 Май 2020 2020-05-21T20:57:23+03:00

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21 мая в Конаковском районе на 120 км М-10 произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на препятствие.

Подробности аварии следующие. Грузовой автомобиль "Ман" при перестроении на полосе столкнулся с автомобилем "Лада Гранта". Легковушка от мощного удара впоследствии наехала на ограждение.

- Во время ДТП пострадало двое людей из "Лады" - водитель (женщина) и пассажир (девочка 14 лет). Угрозы жизни пострадавших нет. Водители автомобилей были трезвы, - комментируют в УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU