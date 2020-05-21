2020-05-21T20:57:23+03:00
Происшествия

Женщина и 14-летний ребенок пострадали в ДТП в Тверской области

Фура столкнулась с легковушкой
Ирина ТАРАСОВА
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Угрозы жизни пострадавших нетУгрозы жизни пострадавших нетФото: Ирина СЕРГЕЕВА
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21 мая в Конаковском районе на 120 км М-10 произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на препятствие.

Подробности аварии следующие. Грузовой автомобиль "Ман" при перестроении на полосе столкнулся с автомобилем "Лада Гранта". Легковушка от мощного удара впоследствии наехала на ограждение.

- Во время ДТП пострадало двое людей из "Лады" - водитель (женщина) и пассажир (девочка 14 лет). Угрозы жизни пострадавших нет. Водители автомобилей были трезвы, - комментируют в УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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