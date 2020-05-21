В Твери из-за коронавируса запретили парковаться на нескольких улицах

21 Май 2020 2020-05-21T20:46:54+03:00

Ограничения будут действовать в ночь с 23 на 24 мая

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В Твери в связи с проведением профилактических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения COVID-2019, на нескольких улицах города ограничат парковку транспорта.

Так, с 23:00 23 мая и до 24:00 24 мая парковка будет запрещена:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Татарского переулка;

- по Смоленскому переулку, на участке от улицы Рыбацкой до улицы Вагжанова;

- по улице Вокзальной, на участке от Смоленского переулка до дома № 8 по улице Вокзальной.

Автовладельцев просят заранее выбирать места для остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU