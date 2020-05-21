В Твери создают еще один инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T19:48:23+03:00

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В областном лечебно-реабилитационном центре в Твери на улице Горького идёт процесс разворачивания 200 инфекционных коек для лечения заразившихся коронавирусом.

Как сообщает областное правительство, 190 коек будут обеспечены кислородом.

Именно создание дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 стало одной из темам заседания регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, которое 21 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

Там было озвучено, что в регионе начался третий этап развёртывания коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего по итогам четырёх этапов планируется создать более 2000 дополнительных коек.

На сегодня в регионе официально подтверждено 1203 случая заболевания коронавирусом, при этом 733 заболевших выздоровели, 11 человек, к несчастью, скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU