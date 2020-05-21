2020-05-21T19:36:26+03:00
Общество

В Тверской области больше половины сева приходится на шесть районов

На сегодняшний день в регионе засеяно более 52 гектар земель
Александр ЖМУЛИН
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Всего в этом году запланировано засеять более 506 тыс. га. Фото: ПТОВсего в этом году запланировано засеять более 506 тыс. га. Фото: ПТО
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Если точно, засеяно 57,2 тыс. га. Из них 59,3% приходится на Старицкий, Зубовский, Ржевский, Конаковский, Бежецкий районы и Кашинский городской округ.

Перед стартом посевной кампании губернатор Игорь Руденя отметил, что одна из главных задач - ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель.

В 2020-м в Тверской области общая посевная площадь увеличилась по сравнению с 2019 годом и составит более 506 тыс. га. На площади 70,2 тыс. га будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры, на 7,6 тыс. га – лен-долгунец, на 16,3 тыс. га – картофель и овощи, озимые – на 12,3 тыс. га.

Размер госсубсидий на проведение весенних полевых работ в 2020 году в нашем регионе составил 214,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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