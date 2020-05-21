В Твери определены победители конкурса "Полицейский Дядя Стёпа"

21 Май 2020 2020-05-21T17:45:12+03:00

Все поделки, присланные на конкурс детского творчества, очень понравились жюри

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«Полицейский Дядя Стёпа» - конкурс Всероссийский и проводится ежегодно. Работы-победители региональных этапов принимают участие в федеральном финале.

На тверской региональный этап конкурса поступило множество работ. Их присылали дети из разных районов Тверской области. Возраст конкурсантов - от 6 до 14 лет.

- Сотрудники УМВД России по Тверской области совместно с членами Общественного совета выступили в роли жюри. Членам жюри было нелегко определиться с выбором, ведь каждая поделка по-своему интересна и уникальна, - сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Но победителей всё-таки назвали:

1-е место - София Жукова, 10 лет. Уеница средней школы № 51 города Твери с работой «Дядя Стёпа вокруг света».

2-е место - мозаика из ткани в стиле кинусайга от группы «Родник» Бежецкой школы-интерната №1.

33-е место - стилизованный телефон-полицейский от груммы «Дружная семейка» из Бежецка.

Также жюри отметило работу из пластилина «Часовой на посту» 9-летнего Егора Горланова из Андреаполя.

Работа Софии Жуковой представит Тверскую область в финальном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа». Итоги будут определены перед Днём защиты детей голосованием на официальном сайте МВД РФ.

Работа-победитель конкурса "Полицейский Дядя Стёпа". Фото: УМВД по Тверской области

Работа конкурса "Полицейский Дядя Стёпа". Фото: УМВД по Тверской области

Работа конкурса "Полицейский Дядя Стёпа". Фото: УМВД по Тверской области

Работа конкурса "Полицейский Дядя Стёпа". Фото: УМВД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU