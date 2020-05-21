В Тверской области конкурсный управляющий организации задержан по подозрению в коммерческом подкупе

21 Май 2020 2020-05-21T17:36:36+03:00

Подозреваемый был задержан непосредственно после передачи денег Фото: УФСБ России по Тверской области

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В Тверской области, по материалам регионального УФСБ России, следователи возбудили уголовное дело в отношении конкурсного управляющего одного из предприятий. Мужчину подозревают в получении коммерческого подкупа в крупном размере (п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, в период с августа 2019 по 20 мая 2020 года конкурсный управляющий незаконно получал коммерческий подкуп в сумме 50 тысяч рублей ежемесячно за совершение действий (бездействия) в интересах дающего, входящих в его служебные полномочия в виде улучшения финансового положения Общества, в общей сумме не менее 500 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан непосредственно после передачи денег. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU