В Тверской области ветеран труда и ребенок войны вынуждены проживать в аварийном доме

21 Май 2020 2020-05-21T17:10:47+03:00

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В Тверской области организована доследственная проверка по информации о том, что в аварийном доме, 1854 года постройки, на улице Железнодорожной в поселке Спирово, вынуждены проживать люди, среди которых 82-летняя женщина, ветеран труда и ребёнок войны. Об этом писали тверские СМИ.

Квартира муниципальная, ветеран проживает здесь на праве социального найма. С 70-х годов прошлого столетия дом не ремонтировали. В 2012 году он был признан аварийным, а в 2015 году главой администрации городского поселения поселка было вынесено постановление о расселении жильцов дома в срок до 31 декабря 2018 года.

До настоящего времени дом не снесен, в нем живут люди.

- Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут тщательно изучены все данные, дана правовая оценка обстоятельствам, которые могли привести к нарушениям прав граждан, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU