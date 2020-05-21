2020-05-21T17:10:47+03:00
Общество

В Тверской области ветеран труда и ребенок войны вынуждены проживать в аварийном доме

По данному факту следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
По результатам проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Тверской области организована доследственная проверка по информации о том, что в аварийном доме, 1854 года постройки, на улице Железнодорожной в поселке Спирово, вынуждены проживать люди, среди которых 82-летняя женщина, ветеран труда и ребёнок войны. Об этом писали тверские СМИ.

Квартира муниципальная, ветеран проживает здесь на праве социального найма. С 70-х годов прошлого столетия дом не ремонтировали. В 2012 году он был признан аварийным, а в 2015 году главой администрации городского поселения поселка было вынесено постановление о расселении жильцов дома в срок до 31 декабря 2018 года.

До настоящего времени дом не снесен, в нем живут люди.

- Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут тщательно изучены все данные, дана правовая оценка обстоятельствам, которые могли привести к нарушениям прав граждан, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери определены победители конкурса "Полицейский Дядя Стёпа"
В Тверской области конкурсный управляющий организации задержан по подозрению в коммерческом подкупе
В Тверской области ветеран труда и ребенок войны вынуждены проживать в аварийном доме
В Торжке Тверской области природные недра использовали с нарушениями
Население Тверской области вымирает быстрее, чем год назад
За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдало рекордное количество человек
Опасную инфекцию подхватили пчёлы в Тверской области
По настоянию прокуратуры Тверской области в Лесном районе убрали свалку
В маршрутке Тверь-Торжок у пассажирки украли телефон
Условный пожар потушили военнослужащие на аэродроме Мигалово в Твери
Подростка и годовалого ребенка доставили в Тверь на вертолетах санавиации
В Тверской области дорожает детское питание
Тверской области направят ещё больше 104 млн рублей на поддержку бизнеса
В Твери водитель на иномарке протаранил припаркованные автомобили
В Тверской области у двух таксистов-нарушителей забрали автомобили
В монастырях Тверской области посадили цветы, овощи и грибы
В Тверской области более 6500 семей получают пособие на рождение третьего ребенка
Бывшая осужденная обокрала дом жительницы Тверской области
Театры оживают: Тверской ТЮЗ начал продажу билетов на спектакли в новом сезоне
Бурашевский путепровод в Твери могут открыть для движения во второй половине июля