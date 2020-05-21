В Торжке Тверской области природные недра использовали с нарушениями

21 Май 2020 2020-05-21T17:01:47+03:00

Виновник оштрафован за использование недр не по назначению Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области ходе проведения проверки на территории Торжокского района установлен факт пользования недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Виновник добывал полезные ископаемые за нижней границей горного отвода, также выявлено нарушение требований по охране недр, которое может повлечь их загрязнение.

По итогам проверки виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 400 000 рублей.

В отношении нарушителя Министерство составляет исковое требование на возмещение причиненного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU