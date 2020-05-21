Население Тверской области вымирает быстрее, чем год назад

21 Май 2020 2020-05-21T17:01:25+03:00

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Главное статистическое ведомство региона приводит статистику рождаемости, смертности, а также браков и разводов в Тверской области за первый квартал 2020 года.

Ни по одному из этих показателей нет прироста. Кроме одного - убывает население быстрее, чем год назад. Причём речь именно о естественной убыли, миграционные процессы здесь не учитываются.

В первом квартале 2020-го родились 2392 малыша (это на 300 меньше, чем за тот же период 2019 года). Показатель рождаемости на 1000 населения составил 7,6 (годом ранее было 8,6).

При этом умер за три месяца 2020 года 5201 человек. Естественная убыль (рождаемость минус смертность) составила 2809 человек (в 2019-м - 2777 человек). На тысячу населения показатель убыли составляет 9 (годом ранее 8,9).

Женились и разводились жители Тверской области тоже меньше: браков за квартал зарегистрировано 1273 (в 1-м квартале 2019 - 1320), а разводов 1225 (годом ранее - 1307).

ИСТОЧНИК KP.RU