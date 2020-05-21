За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдало рекордное количество человек

21 Май 2020 2020-05-21T16:48:19+03:00

Тесты на коронавирус за сутки сдали 2080 человек Фото: ПТО

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В Тверской области, по данным оперативного штаба на 21 мая, за сутки тесты на коронавирус сдали 2080 человек. Всего с начала пандемии обследовано 50 427 граждан.

Результаты подтверждают на уровне региона, а проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

По оперативным данным за минувшие сутки в Тверской области выздоровели 84 пациента. Всего от коронавируса лечатся 459 человек, они остаются под наблюдением врачей. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 733 человека выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU