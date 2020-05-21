2020-05-21T16:38:16+03:00
Дом. Семья

Опасную инфекцию подхватили пчёлы в Тверской области

У насекомых в Старицком районе выявлен нозематоз
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пчелы заразились нозематозомВ Тверской области пчелы заразились нозематозомФото: Олег УКЛАДОВ
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Опасное инфекционное заболевание у пчел было зарегистрировано специалистами Тверской межобластной ветлабории при проведении испытаний в рамках исполнения государственного задания.

Так, в пробе подмора пчел, доставленной в лабораторию с расположенной в Старицком районе Тверской области пасеки, по результатам паразитологических исследований обнаружены споры Nosema apis., являющиеся причиной нозематоза.

Результаты исследований, а также необходимые инструкции, направлены владельцу пасеки с целью проведения санитарно-ветеринарных мероприятий.

Стоит отметить, что нозематоз – опасное заболевание медоносных пчел, которое способно нанести значительный ущерб пчеловодству. Инфекция поддается лечению, если зараженные семьи пересадить в продезинфицированные ульи и провести дезинфекцию пасеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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