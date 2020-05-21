Опасную инфекцию подхватили пчёлы в Тверской области
Опасное инфекционное заболевание у пчел было зарегистрировано специалистами Тверской межобластной ветлабории при проведении испытаний в рамках исполнения государственного задания.
Так, в пробе подмора пчел, доставленной в лабораторию с расположенной в Старицком районе Тверской области пасеки, по результатам паразитологических исследований обнаружены споры Nosema apis., являющиеся причиной нозематоза.
Результаты исследований, а также необходимые инструкции, направлены владельцу пасеки с целью проведения санитарно-ветеринарных мероприятий.
Стоит отметить, что нозематоз – опасное заболевание медоносных пчел, которое способно нанести значительный ущерб пчеловодству. Инфекция поддается лечению, если зараженные семьи пересадить в продезинфицированные ульи и провести дезинфекцию пасеки.
ИСТОЧНИК KP.RU