Опасную инфекцию подхватили пчёлы в Тверской области

21 Май 2020 2020-05-21T16:38:16+03:00

У насекомых в Старицком районе выявлен нозематоз

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Опасное инфекционное заболевание у пчел было зарегистрировано специалистами Тверской межобластной ветлабории при проведении испытаний в рамках исполнения государственного задания.

Так, в пробе подмора пчел, доставленной в лабораторию с расположенной в Старицком районе Тверской области пасеки, по результатам паразитологических исследований обнаружены споры Nosema apis., являющиеся причиной нозематоза.

Результаты исследований, а также необходимые инструкции, направлены владельцу пасеки с целью проведения санитарно-ветеринарных мероприятий.

Стоит отметить, что нозематоз – опасное заболевание медоносных пчел, которое способно нанести значительный ущерб пчеловодству. Инфекция поддается лечению, если зараженные семьи пересадить в продезинфицированные ульи и провести дезинфекцию пасеки.

ИСТОЧНИК KP.RU