По настоянию прокуратуры Тверской области в Лесном районе убрали свалку
Ее устроили на территории села Алексейково
В Лесном районе ликвидировали мусорную свалкуФото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратурой Лесного района на территории села Алексейково в ходе проверки была выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.
В целях устранения нарушения прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление к администрации Сорогожского сельского поселения о признании бездействия незаконным и принятии мер к ликвидации места несанкционированного размещении твердых коммунальных отходов.
Судом исковое требование рассмотрено и удовлетворено. Несанкционированная свалка ликвидирована.
ИСТОЧНИК KP.RU