По настоянию прокуратуры Тверской области в Лесном районе убрали свалку

21 Май 2020 2020-05-21T16:26:26+03:00

Ее устроили на территории села Алексейково

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Прокуратурой Лесного района на территории села Алексейково в ходе проверки была выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

В целях устранения нарушения прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление к администрации Сорогожского сельского поселения о признании бездействия незаконным и принятии мер к ликвидации места несанкционированного размещении твердых коммунальных отходов.

Судом исковое требование рассмотрено и удовлетворено. Несанкционированная свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU