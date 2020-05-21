2020-05-21T16:26:26+03:00
Общество

По настоянию прокуратуры Тверской области в Лесном районе убрали свалку

Ее устроили на территории села Алексейково
Ольга ТРОФИМОВА
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В Лесном районе ликвидировали мусорную свалкуВ Лесном районе ликвидировали мусорную свалкуФото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратурой Лесного района на территории села Алексейково в ходе проверки была выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

В целях устранения нарушения прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление к администрации Сорогожского сельского поселения о признании бездействия незаконным и принятии мер к ликвидации места несанкционированного размещении твердых коммунальных отходов.

Судом исковое требование рассмотрено и удовлетворено. Несанкционированная свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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