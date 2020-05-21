В маршрутке Тверь-Торжок у пассажирки украли телефон
В полицию обратилась 23-летняя жительница Торжка. Девушка сообщила, что во время поездки на маршрутке Тверь-Торжок у нее был похищен смартфон стоимостью 25 000 рублей.
В ходе розыска полицейские установили пассажиров, которые находились рядом с потерпевшей во время поездки, проверили места возможного сбыта похищенного и установили, что к преступлению может быть причастна 35-летняя жительница Торжокского района.
Женщину задержали, в полиции она призналась в содеянном и вернула телефон.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU