2020-05-21T16:05:23+03:00
Происшествия

В маршрутке Тверь-Торжок у пассажирки украли телефон

Подозреваемая задержана
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали подозреваемую Фото: архив "КП"Полицейские задержали подозреваемую Фото: архив "КП"
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В полицию обратилась 23-летняя жительница Торжка. Девушка сообщила, что во время поездки на маршрутке Тверь-Торжок у нее был похищен смартфон стоимостью 25 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили пассажиров, которые находились рядом с потерпевшей во время поездки, проверили места возможного сбыта похищенного и установили, что к преступлению может быть причастна 35-летняя жительница Торжокского района.

Женщину задержали, в полиции она призналась в содеянном и вернула телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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