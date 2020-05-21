2020-05-21T15:57:03+03:00
Общество

Условный пожар потушили военнослужащие на аэродроме Мигалово в Твери

"ЧП" произошло на стоянке авиатехники
Ольга ТРОФИМОВА
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Военнослужащие тушили условный пожар на аэродроме Мигалово в Твери Фото: vk.com/"Минобороны России"Военнослужащие тушили условный пожар на аэродроме Мигалово в Твери Фото: vk.com/"Минобороны России"
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На аэродроме Мигалово в Твери прошли тактические учения. Условный пожар ликвидировали военнослужащие подразделений военно-транспортной авиации.

По условиям тренировки огонь охватил прилегающую территорию аэродрома и стоянки авиационной техники.

- Специалисты выполнили тушение различных объектов, а также эвакуацию авиационной техники, находящейся вблизи очагов условного возгорания, - сообщает официальное сообщество "Минобороны России" в соцсети.

Военнослужащие тушили условный пожар на аэродроме Мигалово в Твери Фото: vk.com/"Минобороны России"

Военнослужащие тушили условный пожар на аэродроме Мигалово в Твери Фото: vk.com/"Минобороны России"

ИСТОЧНИК KP.RU

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