Подростка и годовалого ребенка доставили в Тверь на вертолетах санавиации
20 мая экстренная помощь санавиации потребовалась двум несовершеннолетним пациентам из Тверской области.
Авиабригадой специалистов отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи детской областной клинической больницы из Вышневолоцкой ЦРБ вертолетом МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации эвакуирован подросток, пострадавший в ДТП.
Из Кувшиновской ЦРБ вертолетом МИ-8МТВ-1 МЧС России доставлен в Тверь годовалый ребенок с ожогами.
Оба пациента госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU