Подростка и годовалого ребенка доставили в Тверь на вертолетах санавиации

21 Май 2020 2020-05-21T15:42:40+03:00

Вертолеты санавиации дважды вылетали в районы Фото: областной минздрав

Они проходят лечение в профильном отделении ДОКБ

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20 мая экстренная помощь санавиации потребовалась двум несовершеннолетним пациентам из Тверской области.

Авиабригадой специалистов отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи детской областной клинической больницы из Вышневолоцкой ЦРБ вертолетом МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации эвакуирован подросток, пострадавший в ДТП.

Из Кувшиновской ЦРБ вертолетом МИ-8МТВ-1 МЧС России доставлен в Тверь годовалый ребенок с ожогами.

Оба пациента госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU