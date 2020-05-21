2020-05-21T15:32:31+03:00
Экономика

В Тверской области дорожает детское питание

О недельном изменении цен на продукты отчитался Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
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Кроме детских овощных консервов подорожали также яблоки, капуста, картошка и копчёная колбаса.Кроме детских овощных консервов подорожали также яблоки, капуста, картошка и копчёная колбаса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Согласно опубликованной статистике, за последнюю отчётную неделю (с 12 по 18 мая 2020 года) в Тверской области больше всего подорожали овощные консервы для детского питания. Они подросли в цене на 4,9%. Сто граммов таких консервов обойдутся покупателю в 53 рубля 73 копейки.

При этом детские фруктовые консервы подорожали менее существенно - на 1,3%. Подорожание также коснулось яблок (4,2%), картофеля (2,6%), полукопчёной и варёно-копчёной колбасы (2,4%), мясных консервов (1,2%), белокочанной капусты и сметаны (по 1%).

Подешевели больше всего сосиски и сардельки - на 4,7%. Скинули в цене также: репчатый лук (-4,6%), мясные консервы для детского питания (-3,4%), куры охлаждённые (-3%), свинина на костях (-2,7%), куриные яйца (-1,9%), жирный творог (-1,6%), варёная колбаса (-1,4%), говядина на костях (-1,2%).

Почти не изменились в цене за неделю: баранина, мороженая рыба, молоко, сыры, конфеты и печенье, а также мука, чай, хлеб, рис и гречка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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