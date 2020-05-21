2020-05-21T14:56:42+03:00
Экономика

Тверской области направят ещё больше 104 млн рублей на поддержку бизнеса

Средства выделяются из федерального бюджета по нацпроекту
Александр ЖМУЛИН
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С учетом федеральных и областных средств на дополнительные льготные займы для бизнеса направят около 108 млн рублей.С учетом федеральных и областных средств на дополнительные льготные займы для бизнеса направят около 108 млн рублей.Фото: "КП" Архив
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Решение о выделении дополнительных средств в поддержку бизнеса в регионах в рамках нацпроекта принято по поручению президента России Владимира Путина.

Тверская область получит дополнительно более 104 млн рублей.

Регион по условиям софинансирования добавляет 3,2 млн рублей. Средства направят на докапитализацию областного Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Деньги пойдут на выдачу более 50 льготных займов предпринимателям Верхневолжья.

Поддержке предпринимательской активности в регионе в сложившихся условиях уделяется особое внимание.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что тверские предприятия в сложившихся условиях держатся очень достойно.

- Мы со своей стороны выделяем денежные средства, выдаём льготные кредиты, госгарантии, реализуем другие меры поддержки, – сказал Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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