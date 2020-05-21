В Твери водитель на иномарке протаранил припаркованные автомобили

21 Май 2020 2020-05-21T14:30:55+03:00

В Твери водитель протаранил две машины Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 21 мая, в районе дома №16 на проспекте Ленина в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 24-летний водитель автомобиля "Форд", уходя от столкновения с автомобилем "Митсубиси", резко повернул вправо и наехал на припаркованные автомобили "Хундай" и "Митсубиси".

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель припаркованного автомобиля "Митсубиси". Угрозы его жизни нет. Все участники аварии трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU