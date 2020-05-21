В Тверской области у двух таксистов-нарушителей забрали автомобили

21 Май 2020 2020-05-21T13:19:34+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области продолжают проведение мероприятий "Легковое такси" на территории области.

21 мая на Калининском шоссе, в районе дома №38 в Торжке автоинспекторы остановили двоих водителей легковых автомобилей, которые осуществляли перевозку пассажиров на коммерческой основе без соответствующего разрешения.

Автомобили нелегальных перевозчиков забрали на спецстоянку.

Полицейские напоминают, чтобы работать законно необходимо приобрести разрешение на перевозку пассажиров и багажа в Министерстве транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU