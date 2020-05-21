2020-05-21T13:06:42+03:00
Общество

В монастырях Тверской области посадили цветы, овощи и грибы

Посадочный сезон продолжается
Ирина ТАРАСОВА
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Насельники в монастырях активно занимаются хозяйственными делами. Фото: vk.com/tver_eparhiaНасельники в монастырях активно занимаются хозяйственными делами. Фото: vk.com/tver_eparhia
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране в монастырях Тверской епархии ограничен прием паломников. Однако службы в монастырях продолжаются. Помимо этого насельники активно занимаются хозяйственными делами.

В группе Тверской митрополии рассказывают, что в Успенской Старицкой обители скосили траву, заполнили ей компосты, канавы заложили срезанным дёрном, выровняли ландшафт берега. Из полезного - засадили огороды и теплицы. Из прекрасного - разбили клумбы и посадили цветы.

- Труд на природе в радость, труд и работа - это наши вторые имена, - делится иеромонах Паисий, и.о. наместника монастыря.

В Ольгинском монастыре, что на Истоке Волги, пока нет паломников, женщины благоустраивают территорию, ухаживают за молоденькими соснами и сажают новые. Под ними планируется на днях посадить пожертвованные обители мицелии грибов, чтобы уже осенью собрать первый урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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