В Тверской области более 6500 семей получают пособие на рождение третьего ребенка
6595 семей Верхневолжья получают ежемесячную денежную выплату в размере 11399 рублей на рождение третьего (или последующего) ребенка до до исполнения ему трех лет. Эта мера поддержки оказывается в рамках национального проекта «Демография».
Уточним, что это пособие предусмотрено для многодетных семьей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения за год, предшествующий году обращения.
С начала 2020 года выплаты произведены на общую сумму 328,1 млн рублей. Всего на год в регионе на это заложено 880,2 млн. рублей, из которых 728,3 млн - средства федерального бюджета.
- В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства. Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона, - считает губернатор Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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