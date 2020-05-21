В Тверской области более 6500 семей получают пособие на рождение третьего ребенка

21 Май 2020 2020-05-21T12:42:34+03:00

Размер пособия в этом году в тверском регионе - 11399 рублей Фото: Анастасия Осипова

С начала года на эти выплаты реализовано уже 328,1 млн рублей

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6595 семей Верхневолжья получают ежемесячную денежную выплату в размере 11399 рублей на рождение третьего (или последующего) ребенка до до исполнения ему трех лет. Эта мера поддержки оказывается в рамках национального проекта «Демография».

Уточним, что это пособие предусмотрено для многодетных семьей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения за год, предшествующий году обращения.

С начала 2020 года выплаты произведены на общую сумму 328,1 млн рублей. Всего на год в регионе на это заложено 880,2 млн. рублей, из которых 728,3 млн - средства федерального бюджета.

- В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства. Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU