Бывшая осужденная обокрала дом жительницы Тверской области

21 Май 2020 2020-05-21T12:16:40+03:00

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В дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" с заявлением о краже обратилась 47-летняя жительница Фировского района.

Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестные украли из дома имущество на сумму более 26 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали место происшествия.

В ходе розыска установлена личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 52-летняя неработающая ранее судимая жительница поселка Сосновка Фировского района.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU