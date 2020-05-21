Бывшая осужденная обокрала дом жительницы Тверской области
В дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" с заявлением о краже обратилась 47-летняя жительница Фировского района.
Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестные украли из дома имущество на сумму более 26 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали место происшествия.
В ходе розыска установлена личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 52-летняя неработающая ранее судимая жительница поселка Сосновка Фировского района.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU