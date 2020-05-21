Бурашевский путепровод в Твери могут открыть для движения во второй половине июля

21 Май 2020 2020-05-21T11:39:47+03:00

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В Твери продолжаются работы по капитальному ремонту путепровода на Бурашевском шоссе. На этой неделе подрядчик - ООО СК "ВИТ" - приступил к ремонту балок сооружения, проходящих над основным ходом Октябрьской железной дороги.

Ранее подрядчик снял, отремонтировал и установил на место балки на всех пролётах моста, кроме одного – №6 – проходящего непосредственно над железнодорожными путями.

Одновременно с работами на шестом пролете, рабочие укладывают выравнивающий и основной слои на других участках путепровода, ремонтируют тротуары, после чего приступят к укладке асфальтобетона.

Все работы ведутся по скорректированному графику. Не исключено, что движение по Бурашевскому путепроводу смогут возобновить во второй половине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU