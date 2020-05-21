Подозреваемого в краже велосипеда задержали полицейские в Тверской области

21 Май 2020 2020-05-21T11:30:22+03:00

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В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 34-летний житель города Кимры. Мужчина предоставил описание украденного транспортного средства. На место происшествия выехала полиция.

Выяснилось, что велоипед украли из подъезда дома. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний местный житель.

Мужчина задержан. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU