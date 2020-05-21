2020-05-21T11:30:22+03:00
Происшествия

Подозреваемого в краже велосипеда задержали полицейские в Тверской области

Мужчина сознался в содеянном
Ольга ТРОФИМОВА
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Местный житель задержан за кражу велосипедаМестный житель задержан за кражу велосипедаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 34-летний житель города Кимры. Мужчина предоставил описание украденного транспортного средства. На место происшествия выехала полиция.

Выяснилось, что велоипед украли из подъезда дома. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний местный житель.

Мужчина задержан. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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