В Тверской области сын убил ножом спящего отца

21 Май 2020 2020-05-21T11:19:38+03:00

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Преступление было совершено вечером, 18 мая, в одной из квартир Осташкова Тверской области. По версии следствия, 22-летний местный житель, находясь в квартире своих родителей, взял кухонный нож, зашел в комнату и несколько раз ударил им в грудь спящего отца. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Молодому человеку предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

- Допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы, в том числе комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления психического состояния обвиняемого, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU