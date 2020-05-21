В Тверской области от коронавируса излечились еще 84 человека
В Тверской области выявлено 39 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных на 21 мая составило - 1203 человека. Со вчерашнего дня 84 пациента вылечились от COVID-19. Всего выздоровевших за весь период - 733.
459 пациентов (-45 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 11 человек.
На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 420 случаев, далее идут Кимры - 322 и Конаковский район - 144.
По стране зафиксировано 8849 новых случая коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU