В Тверской области от коронавируса излечились еще 84 человека

21 Май 2020 2020-05-21T11:08:37+03:00

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В Тверской области выявлено 39 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных на 21 мая составило - 1203 человека. Со вчерашнего дня 84 пациента вылечились от COVID-19. Всего выздоровевших за весь период - 733.

459 пациентов (-45 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 11 человек.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 420 случаев, далее идут Кимры - 322 и Конаковский район - 144.

По стране зафиксировано 8849 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU