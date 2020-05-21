Жителя Тверской области задержали на границе с крупной партией немаркированной табачной продукции
Перед судом предстал 24-летний житель Твери. Следствием установлено, что в период с декабря 2018 года по март 2020 года, не являясь предпринимателем, в арендованном складе он хранил и продавал немаркированную табачную продукцию.
Осужденного задержали в момент транспортировки продукции из Беларуси во Ржев. Перевозимая табачная продукция на сумму свыше 2 млн. 600 тыс. рублей была изъята.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU