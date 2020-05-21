Жителя Тверской области задержали на границе с крупной партией немаркированной табачной продукции

21 Май 2020 2020-05-21T09:42:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстал 24-летний житель Твери. Следствием установлено, что в период с декабря 2018 года по март 2020 года, не являясь предпринимателем, в арендованном складе он хранил и продавал немаркированную табачную продукцию.

Осужденного задержали в момент транспортировки продукции из Беларуси во Ржев. Перевозимая табачная продукция на сумму свыше 2 млн. 600 тыс. рублей была изъята.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU