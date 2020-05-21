2020-05-21T09:04:37+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут худощавого сероглазого мужчину

Он пропал 4 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина пропал 4 мая Фото: vk.com/ "ВПСО "Сова Тверь и Тверская область"Мужчина пропал 4 мая Фото: vk.com/ "ВПСО "Сова Тверь и Тверская область"
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Александр Альбертович Фролов, 1970 года рождения, 4 мая ушел из дома по улице Тверецкой, деревни Тверца, Кулицкого сельского поселения Тверской области. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировка на поиск появилась в группе "ВПСО "Сова Тверь и Тверская область" в соцсети.

Данных о пропавшем мало. Сообщается, что он худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, короткая стрижка глаза серые. В чем был одет мужчина неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(920)162-67-23, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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