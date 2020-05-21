2020-05-21T08:53:25+03:00
Общество

В Твери продолжается реконструкция очистных сооружений

Проект будет завершен в 2022 году
Ольга ТРОФИМОВА
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Очистные сооружения в Больших Перемерках обслуживают весь жилой фонд города и более 150 промышленных предприятий Фото: администрация ТвериОчистные сооружения в Больших Перемерках обслуживают весь жилой фонд города и более 150 промышленных предприятий Фото: администрация Твери
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В Твери продолжается реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений. Уровень загрязнения сбросов из городской канализации планируется существенно снизить к 2022 году. Работа ведется в рамках национального проекта "Экология".

В настоящее время подрядчик - АО "Ротек" - приступил к активным работам на объекте. Начат демонтаж бетонных и металлических конструкций двух вторичных отстойников, ведётся разработка котлована под строительство новой насосной станции, ведётся ремонт здания воздуходувной станции.

Стоит отметить, что очистные сооружения в Больших Перемерках обслуживают весь жилой фонд города и более 150 промышленных предприятий, ежесуточно пропуская от 120 до 140 тысяч кубометров загрязнённой воды. Очищенная от всех видов загрязнений вода сбрасывается в Волгу.

Работы на объекте ведутся без остановок технологического процесса и с сохранением мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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