Игорь Руденя расскажет, когда начнется массовое тестирование на коронавирус в Тверской области

20 Май 2020 2020-05-20T20:21:17+03:00

Игорь Руденя уже шесть раз выступал с разъяснениями по ситуации с коронавирусом в регионе в прямых телеэфирах канала «Россия24» (Тверь). Фото: ПТО

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21 мая в 21.00 на телеканале «Россия24» Тверь в эфир вновь, уже в седьмой раз выйдет губернатор Игорь Руденя. Тема та же - ситуация с коронавирусом в регионе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор прояснит целый ряд вопросов.

Планируется ли в Тверской области возобновить работу ярмарок для садоводов и павильонов, где ведется продажа рассады? Каковы перспективы открытия спортивных клубов и будут ли в регионе проводиться соревнования без болельщиков? Хватает ли коек в инфекционных госпиталях региона для зараженных? Когда в Верхневолжье начнется массовое тестирование жителей на коронавирус?

ИСТОЧНИК KP.RU