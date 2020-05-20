Игорь Руденя расскажет, когда начнется массовое тестирование на коронавирус в Тверской области
21 мая в 21.00 на телеканале «Россия24» Тверь в эфир вновь, уже в седьмой раз выйдет губернатор Игорь Руденя. Тема та же - ситуация с коронавирусом в регионе.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор прояснит целый ряд вопросов.
Планируется ли в Тверской области возобновить работу ярмарок для садоводов и павильонов, где ведется продажа рассады? Каковы перспективы открытия спортивных клубов и будут ли в регионе проводиться соревнования без болельщиков? Хватает ли коек в инфекционных госпиталях региона для зараженных? Когда в Верхневолжье начнется массовое тестирование жителей на коронавирус?
ИСТОЧНИК KP.RU
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