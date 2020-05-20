В Тверской области осенью завершат преображение набережной и парка

20 Май 2020 2020-05-20T19:40:26+03:00

Проект благоустроенной набережной в Старице. Фото: графика от ПТО

Речь идёт о масштабных работах по благоустройству общественных пространств в Старице и Удомле

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Губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии. Она была посвящена проектам по благоустройству малых городов региона.

Известно, что федеральную поддержку на реализацию проектов по благоустройству общественных городских территорий получили Старица (40 млн рублей) и Удомля (75 млн рублей), а также Конаково (70 млн рублей).

В итоге в Старице будет благоустроена набережная на территории Городища, а в Удомле – парк по улице Венецианова. Работы уже ведутся. По контрактам с подрядчиками, они должны быть завершены осенью.

В Конаково на 2021 год запланировано преображение набережной.

На совещании также озвучено, что еще семь муниципалитетов региона подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды на 2021-2022 годы.

Вышний Волочёк выступил с проектом преобразования Центрального парка, Бежецк - с благоустройством горсада, Бологое - площадей Ленина и Дворца спорта, в Нелидово - центра города, Калязин - набережной Волги и спуска к колокольне Николаевского собора, Торопец - улице Советской и площади Базарной, Осташков - набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU