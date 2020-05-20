16-летнюю Елизавету Шестову, спасшую двоих детей, наградили в Тверской области медалью «Доблесть и отвага»

20 Май 2020 2020-05-20T19:16:33+03:00

Ведомственную медаль Елизавете вручал руководитель Вышневолоцкого СО СУСК РФ по Тверской области. Фото: предоставлено СУ СК России по Тверской области

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20 мая в Вышнем Волочке Тверской области состоялось награждение 16-летней учащейся гимназии №2 Елизаветы Шестовой. Ведомственную медаль «Доблесть и отвага» вручал руководитель Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области. Решение о награждении было принято председателем СК России.

Отмечается, что все прошло с соблюдением необходимых мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Напомним, 6 января этого года Елизавета Шестова, гостившая в Санкт-Петербурге у своей родственницы, спасла двух мальчиков, провалившихся под лед Матисова канала.

Услышав детские крики, девочка бросилась на помощь ребятам и пыталась удержать их на поверхности. Однако позже и сама оказалась в ледяной воде. К счастью, на выручку детям пришли прохожие.

- Самоотверженность и смелость девушки, которая, рискуя собственной жизнью, уберегла от смерти двоих детей, являются образцом для подражания подрастающему поколению. Своим поступком она показала, что такие качества, как готовность жертвовать собой ради спасения жизней других, неравнодушие к чужой беде всегда будут являться примером гражданского долга и бескорыстной помощи людям, - комментируют в ведомстве.

Девочке вручили медаль «Доблесть и отвага». Фото: предоставлено СУ СК России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU