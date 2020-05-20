2020-05-20T19:04:48+03:00
Общество

В детскую ОКБ Твери вертолет санавиации доставил маленького пациента

Ребенку требовалась неотложная помощь
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Ребенку потребовалась помощь санавиации Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиРебенку потребовалась помощь санавиации Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

20 мая привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку.

В 12:59 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Кувшиновского района.

Несовершеннолетнему пациенту оказали неотложную помощь и доставили в детскую областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Руденя расскажет, когда начнется массовое тестирование на коронавирус в Тверской области
В Тверской области осенью завершат преображение набережной и парка
16-летнюю Елизавету Шестову, спасшую двоих детей, наградили в Тверской области медалью «Доблесть и отвага»
В детскую ОКБ Твери вертолет санавиации доставил маленького пациента
Житель Тверской области задолжал сыну алиментов на 62 000 рублей
Жители Элеватора в Твери дышали гарью с пилорамы
Волоколамское шоссе в Твери встало в пробке из-за ДТП с автобусом
В Твери продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников
Визит к «Метавру»: Игорь Руденя посетил инвестобъект под Тверью
За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
Директор предприятия в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов
В Твери перекрыли Волжский проезд
Экспедиция фонда "Без рек как без рук" будет искать микропластик на Волге в Тверской области
В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обновили экотропы