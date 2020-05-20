В детскую ОКБ Твери вертолет санавиации доставил маленького пациента

20 Май 2020 2020-05-20T19:04:48+03:00

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20 мая привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку.

В 12:59 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Кувшиновского района.

Несовершеннолетнему пациенту оказали неотложную помощь и доставили в детскую областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU