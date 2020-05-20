В детскую ОКБ Твери вертолет санавиации доставил маленького пациента
Ребенку требовалась неотложная помощь
Ребенку потребовалась помощь санавиации Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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20 мая привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку.
В 12:59 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Кувшиновского района.
Несовершеннолетнему пациенту оказали неотложную помощь и доставили в детскую областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU