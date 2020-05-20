2020-05-20T18:56:12+03:00
Общество

Житель Тверской области задолжал сыну алиментов на 62 000 рублей

За содеянное он получил условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери алиментщик осужден условно за долги перед несовершеннолетним сыном Фото: архив "КП"В Твери алиментщик осужден условно за долги перед несовершеннолетним сыном Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Перед судом предстал житель Твери, которому ранее суд назначил выплату алиментов несовершеннолетнему сыну.

В период с 30 июля 2019 года по 31 января 2020 года (за исключением периода временной нетрудоспособности) мужчина алименты не платил, у него образовалась задолженность в размере 62 075 рублей.

Приговором Московского районного суда г. Твери мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ему назначено условное наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Руденя расскажет, когда начнется массовое тестирование на коронавирус в Тверской области
В Тверской области осенью завершат преображение набережной и парка
16-летнюю Елизавету Шестову, спасшую двоих детей, наградили в Тверской области медалью «Доблесть и отвага»
В детскую ОКБ Твери вертолет санавиации доставил маленького пациента
Житель Тверской области задолжал сыну алиментов на 62 000 рублей
Жители Элеватора в Твери дышали гарью с пилорамы
Волоколамское шоссе в Твери встало в пробке из-за ДТП с автобусом
В Твери продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников
Визит к «Метавру»: Игорь Руденя посетил инвестобъект под Тверью
За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
Директор предприятия в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов
В Твери перекрыли Волжский проезд
Экспедиция фонда "Без рек как без рук" будет искать микропластик на Волге в Тверской области
В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обновили экотропы