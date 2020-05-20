Житель Тверской области задолжал сыну алиментов на 62 000 рублей
За содеянное он получил условный срок
В Твери алиментщик осужден условно за долги перед несовершеннолетним сыном Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал житель Твери, которому ранее суд назначил выплату алиментов несовершеннолетнему сыну.
В период с 30 июля 2019 года по 31 января 2020 года (за исключением периода временной нетрудоспособности) мужчина алименты не платил, у него образовалась задолженность в размере 62 075 рублей.
Приговором Московского районного суда г. Твери мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ему назначено условное наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU