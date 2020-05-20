Жители Элеватора в Твери дышали гарью с пилорамы

20 Май 2020 2020-05-20T18:26:27+03:00

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В прокуратуру Московского района Твери обратились жители поселка Элеватор, которые сообщили, что на расположенной поблизости пилораме нарушается природоохранное законодательство.

Установлено, что пилорама находится в субаренде физического лица, который на почве, не имеющей водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, разместил навалы опилок и горбыля.

Отходы деревообработки он сжигал в бочках, при этом выделялся едкий дым и пламя. Запах гари распространялся на большую территорию.

Кроме того, стройматериалы арендатор продавал без лицензии и регистрации как юрлицо.

По выявленным фактам прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновному назначены штрафы в размере 500 рублей и 2000 рублей соответственно.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU