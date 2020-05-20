Жители Элеватора в Твери дышали гарью с пилорамы
В прокуратуру Московского района Твери обратились жители поселка Элеватор, которые сообщили, что на расположенной поблизости пилораме нарушается природоохранное законодательство.
Установлено, что пилорама находится в субаренде физического лица, который на почве, не имеющей водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, разместил навалы опилок и горбыля.
Отходы деревообработки он сжигал в бочках, при этом выделялся едкий дым и пламя. Запах гари распространялся на большую территорию.
Кроме того, стройматериалы арендатор продавал без лицензии и регистрации как юрлицо.
По выявленным фактам прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновному назначены штрафы в размере 500 рублей и 2000 рублей соответственно.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU