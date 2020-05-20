20 Май 2020 2020-05-20T18:18:27+03:00

Волоколамское шоссе в Твери встало в пробке из-за ДТП с автобусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 20 мая, на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Освобождения в Твери.

Как сообщили очевидцы, на указанном участке столкнулись три транспртных средства - автобус №204, иномарка "Форд" и бетономешалка. Визуально "Форд" пострадал больше всего. Автобус находится на обочине.

Движение затруднено.

Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU